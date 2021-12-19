В Офісі президента розповіли, як Україна буде позбуватись залежності від зовнішніх постачальників газу

Україна має намір збільшити обсяги видобування природного газу до 23–25 млрд куб. м

Україна має намір збільшити обсяги видобування природного газу до 23–25 млрд куб. м на рік протягом найближчих трьох–чотирьох років та скоротити споживання на 30–40% протягом 7–10 років. Про це на брифінгу у Києві заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

«Із березня–квітня, коли закінчиться опалювальний сезон, будемо працювати у двох напрямах, навіть у трьох. Перший – скорочення неефективного споживання газу, це в першу чергу термомодернізація. Перших 5 тис. будинків – ціль на наступний рік. Паралельно – велика робота на сотнях об'єктів соціального сектору (школи, лікарні, дитсадки)», – сказав Шурма.

За його словами, ця програма розрахована на 7– 10 років, і передбачає, що «абсолютну більшість» із 180 тис. житлових будинків та 20 тис. об'єктів соціальної сфери буде термомодернізовано.

«Загалом очікуємо, що це дозволить скоротити споживання газу на 30–40% кумулятивно. Паралельно будемо працювати над програмою збільшення видобутку природного газу та інших корисних копалин в Україні для того, щоб видобуток збільшився із 18–19 млрд куб. м хоча б до 23–25 млрд куб. м протягом найближчих трьох-чотирьох років. І таким чином, щоб країна була самодостатньою щодо природного газу», – додав Шурма.

Нагадаємо, голова правління НАК «нафтогаз України» Юрій Вітренко зробив важливий прогноз щодо опалювального сезону.

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