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    В Раді виникла нова коаліція «Слуг Народу» і олігархів Коломойського й Веревського, – політолог

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    Уколов стверджує, що&nbsp;в ситуативну коаліцію зі &laquo;Слугою Народу&raquo; вступили&nbsp;депутатські групи &laquo;За Майбутнє&raquo; і &laquo;Довіра&raquo; - В Раді виникла нова коаліція «Слуг Народу» і олігархів Коломойського й Веревського, – політолог
    Уколов стверджує, що в ситуативну коаліцію зі «Слугою Народу» вступили депутатські групи «За Майбутнє» і «Довіра»

    «Закон про олігархів спрямований на те, щоб відібрати контроль над основними телеканалами у законних власників», – Уколов

    Законопроєкт про олігархів підтримали депутатські групи Ігоря Коломойського («За Майбутнє») та Андрія Веревського («Довіра»), вступивши в ситуативну коаліцію зі «Слугою Народу».

    Про це повідомив політолог Віктор Уколов.

    «Сьогодні на Погоджувальній проявилася «антиолігархічна» коаліція – «Слуги», «За майбутнє» і «Довіра». За внесення його до порядку денного сьогодні проголосували представники фракції президента «Слуга народу», якого підтримав представник мільярдера Коломойського і його фракції «За майбутнє» та представник аграрного мільярдера Веревського і його групи «Довіра», – повідомив Уколов.

    Політолог наголосив, що закон про олігархів спрямований на те, щоб відібрати контроль над основними телеканалами у законних власників, є що є копією методів, якими діяв в Росії Володимир Путін на початку 2000-х.

    Як повідомлялося, 4 опозиційні фракції розкритикували проект закону про олігархів. Вони переконані, що він призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

    Такого ж висновку дійшла уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомивши про неконституційність цього закону.

    Проект закону про олігархів розкритикувати також іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій. На їх переконання, він порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

    Теги: Ігор Коломойський Путін олігархи Людмила Денісова За майбутнє деолігархізація
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    В Раді виникла нова коаліція «Слуг Народу» і олігархів Коломойського й Веревського, – політолог