В Раді зареєстрований законопроєкт щодо амністії бойовиків



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Вадим Новинський та його однопартійці в перший день роботи нової Ради ініціювали законопроєкти щодо допомоги окупованому Донбасу та амністії бойовиків, які воювали на стороні окупантів

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає амністію учасникам «подій на території Донецької, Луганської областей».

Йдеться про «Проект Закону про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей» (№1089).

Ініціаторами законопроєкту є позафракційні депутати Вадим Новинський, Муса Магомедов, Вікторія Гриб, Дмитро Шпенов та Сергій Магера.

Окрім цього вони подали також законопроєкти щодо зняття блокади Донбасу, відновлення соціально-економічних зв'язків та надання допомоги ОРДЛО.

Нагадаємо, в липні Дмитро Разумков заявив, що партія «Слуга народу» не підтримує ідею амністії бойовиків, які причетні до військових злочинів.