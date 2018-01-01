У СБУ не коментують затримання українця в Криму
- Сьогодні, 13:08
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За словами речниці, це не їхня компетенція
Служба безпеки України відмовилась коментувати затримання в окупованому Криму українця, якого підозрюють у нібито шпигунстві. Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі виданню «Крим.Реалії».
«Це не наша компетенція», - повідомила вона і порекомендувала звертатися в прес-службу МЗС України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі (Крим) ФСБ затримала громадянина України нібито за шпигунство.