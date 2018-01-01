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    Політика

    У СБУ не коментують затримання українця в Криму

    За словами речниці, це не їхня компетенція
    Служба безпеки України відмовилась коментувати затримання в окупованому Криму українця, якого підозрюють у нібито шпигунстві. Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі виданню «Крим.Реалії». «Це не наша компетенція», - повідомила вона і порекомендувала звертатися в прес-службу МЗС України. Нагадаємо, раніше
    • Сьогодні, 13:08
    • Розсилка

    За словами речниці, це не їхня компетенція

    Служба безпеки України відмовилась коментувати затримання в окупованому Криму українця, якого підозрюють у нібито шпигунстві. Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі виданню «Крим.Реалії».

    «Це не наша компетенція», - повідомила вона і порекомендувала звертатися в прес-службу МЗС України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі (Крим) ФСБ затримала громадянина України нібито за шпигунство.

    МЗС Крим СБУ
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