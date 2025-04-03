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Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції
Стефанчук наголосив, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності
фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Стефанчук сказав, що Порошенко міг би виступити на конференції онлайн

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що не підписав відрядження за кордон Петру Порошенку, оскільки заява на відрядження надійшла ввечері, з «вимогою відправити депутата за кордон зранку того ж дня». Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Стефанчука.

«Заява на відрядження надійшла до мене вчора ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон. Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом – було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи», – йдеться у дописі.

Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції фото 1
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Стефанчук наголосив, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності: «Це не дрібний шрифт у правилах – це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана – вибачте, але це вже більше схоже на «конференційний туризм» із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку».

«Якщо вже дуже хочеться виступити – з поваги до декана – можна це зробити онлайн. Як роблять це багато хто з депутатів, і сам часто таке практикую. Це швидко, зручно і не потребує драматичних пресрелізів», – підкреслив спікер Ради.

Водночас співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко прокоментувала пост Стефанчука. Вона назвала це «шокуючим знеціненням міжпарламентської діяльності опозиції».

Стефанчук пояснив, чому Порошенка не випустили до США. Реакція опозиції фото 2
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«Спікер Руслан Стефанчук радить Петру Порошенку і «Європейській Солідарності» «любити Україну в Україні» і блокує відрядження в США. Доктор юридичних наук Стефанчук збиткується, що запрошення прийшло від професора і декана університету, де лідер «ЄС» мав виступ. Це шокуюче знецінення міжпарламентської діяльності опозиції, нерозуміння основ парламентської дипломатії і важливості горизонтальних звʼязків, приниження університетів, які відіграють ключову роль в формуванні громадської думки західних еліт. Але чомусь заклик «любити Україну в Україні» не стосується самих слуг. Якщо погуглити сторінки депутатів парті і влади, то чи не всі вони зараз за кордоном, в однопартійних делегаціях, які чомусь подають партнерам як парламентські», – йдеться у дописі.

Геращенко наголосила, що «Європейська Солідарність» «вимагає від Стефанчука публічної відповіді, чому в Брюсселі, Токіо, Варшаві зараз працюють однопартійні делегації слуг, партії».

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження до США п’ятому президенту Петру Порошенку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партію «Європейська солідарність». Зазначається, що лідер «ЄС» мав стати «ключовим спікером з питань України» на правоцентристській конференції «Виклики у глобальному політичному ландшафті – як зміцнити демократію».

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Теги: Петро Порошенко Ірина Геращенко Руслан Стефанчук партія Слуга народу Європейська солідарність

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