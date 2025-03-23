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Екснардеп, який воює, розповів, як опинився у Воронежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Екснардеп, який воює, розповів, як опинився у Воронежі
Фірсов поїхав у відрядження у північну Україну, а приїхав у Воронєж
фото: Єгор Фірсов/Facebook

Єгор Фірсов розказав про кумедний випадок, котрий трапився з ним під час відрядження

Колишній народний депутат, а нині – сержант, військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів про кумедний випадок, котрий трапився з ним під час відрядження. Як інформує «Главком», свою розповідь військовий опублікував на Facebook.

«Якось мене від бригади відправили у важливе відрядження – у північну Україну. Я відкрив навігатор, забив адресу, включив підкаст і поїхав. Коли  підʼїхав майже до місяця, глянув на телефон, і навігатор показав мені, що я у Липецьку на території ворога», – поділився Єгор Фірсов.

Екснардеп зрозумів, що діє сильний РЕБ, який підміняє координати, тож вирішив спитати, де він опинився, у місцевих. Яким же було здивування військового, коли дідусь відповів, що це… Воронєж. Гадаючи, що чоловік просто пожартував, Фірсов те саме запитання за якийсь час адресував бадьорій бабусі. І вона упевнено підтвердила – Воронєж.

«Секунди на три я завис. За цей час промайнуло усе. Хід моїх думок був наступний: Навігатор показує, що я в Липецьку. Кордон дійсно дуже поряд. Друга людина відповідає мені, що насправді я у Воронежі. Видихнути я зміг, коли перевів погляд на номери автомобілів – вони були наші. Але який, блін, Вороніж? Корочше, в Україні дійсно є селище Вороніж. Наше українське, хоч і ворог, не так далеко. До 10 тисяч людей. Там, до речі, народився Пантелеймон Куліш. Така Україна – більше третини століття  живеш і завжди знаходиш, щось нове», – написав Фірсов. 

Раніше Єгор Фірсов розповів, як він бачить перемогу України у війні.

Крім того, український спецназівець із позивним Грін розповів, як на Курщині йому вдалося змусити здатися північнокорейського бійця, який воював на боці РФ.

 

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Теги: депутат телефон Україна чоловік кордон Єгор Фірсов ворог

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