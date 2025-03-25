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Нардепи підтримали створення поштового банку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нардепи підтримали створення поштового банку
На базі державної «Укрпошти» працюватиме поштовий банк
фото з відкритих джерел

В Україні зʼявиться банк фінансової інклюзії

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13018-д, який дасть можливість запуску поштового банку на базі «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Данила Гетманцева.
 
Законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні підтримали 269 парламентарів. Він передбачає, зокрема, створення нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головним завданням діяльності даного банку пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг.

Банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 млн євро.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити в Україні поштовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті».

До слова, «Укрпошта Банк» здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Він пропонуватиме такі фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків і не тільки. Особливу увагу планується приділяти соціально вразливим категоріям населення та малому бізнесу, який потребує підтримки.

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Теги: Верховна Рада банк Укрпошта

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