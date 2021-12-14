Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду щодо суддів, яких призначив Зеленський

Раніше Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду України стосовно складення присяги двох новопризначених суддів суду. Про це зазначено в Синопсисі (Короткому звіті) від 13 грудня щодо підсумків 129-го пленарного засідання Венеційської комісії, яке відбулося 10-11 грудня поточного року.

Як відомо, Конституційний суд України 30 листопада під час засідання ухвалив постанову з питання складення присяги суддями, призначеними указами президента України від 26 листопада.

Відповідно до цієї постанови Конституційний суд України доручив голові Конституційного суду або судді Конституційного суду, який виконує його обов’язки, скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного суду України для складення присяги суддями Конституційного суду України, що їх призначив президент України указами від 26 листопада 2021 року, після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 149 Конституції України, суддів Конституційного суду України, що їх призначив президент України за період 2013–2018 років.

Як відомо, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

У листопаді Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна.

Однак Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.

Водночас на початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти відстороненого глави Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги.

До слова, доктор юридичних наук, професор, радник голови Конституційного суду у 2008-2010 роках Михайло Савчин вважає, що більш кардинальні питання судді Конституційного суду не можуть вирішувати і в стратегічній перспективі заганяють себе в тупик. Таку думку він висловив в матеріалі «Главкома» «Конституційний сум Зеленського: балом правлять судді Януковича». Мова про конституційне подання 49 народних обранців, які у квітні 2021 року звернулися до Конституційного суду з проханням визнати укази президента такими, що не відповідають Конституції.

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