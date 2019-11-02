Батько Гандзюк запросив Зеленського на акцію «Рік без Каті»



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Акція «Рік без Каті» відбудеться 4 листопада о 19:00 під Офісом президента

4 листопада минає рік, як не стало Катерини Гандзюк

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк запросив президента Володимира Зеленського на акцію «Рік без Каті», на якій активісти вимагатимуть справедливості у розслідуванні її вбивства.

Про це Віктор Гандзюк повідомив у Facebook

«4 листопада минає рік, як не стало Каті...Рік, за який жоден з організаторів і замовників не покараний. Приходьте. Я чекатиму вас на акції у Києві біля Офісу президента. Вшануйте разом з нами світлу пам’ять Каті. Покажіть, що ви на нашому боці, а не зі знахабнілими регіональними елітами», - заявив Віктор Гандзюк.

Напередодні батько оприлюднив останнє фото Катерини Гандзюк.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.