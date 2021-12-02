Війна на Донбасі: Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США

Держсекретар США наголосив, що саме Москва не виконує свою частину Мінських домовленостей

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели у четвер, 2 грудня, зустріч у Стокгольмі, де проходить рада глав МЗС ОБСЄ, пише «Интерфакс».

Так, Лавров заявив, що Москва готова до відкриття каналу діалогу зі США щодо України.

«Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги не раз говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації. Ми до цього готові», – сказав він.

Лавров також заявив, що має намір почути від Блінкена пояснення щодо заяв, зроблених ним на засіданні ОБСЄ та виконання Мінських угод.

«З нетерпінням чекаю на роз'яснення. Сподіваюся, це мені допоможе зорієнтуватися щодо того, які підходи Сполучені Штати сповідуватимуть щодо врегулювання в Україні», – сказав глава МЗС РФ.

Під час засідання ОБСЄ Блінкен заявив, що Росія систематично створює перешкоди для роботи організації.

«Росія продовжує порушувати принципи, узгоджені свого часу в Гельсінкі. Вона постійно заважає роботі цієї організації», – заявив він.

Зокрема, за його словами, Росія «несе відповідальність за те, що кожен день члени моніторингової групи ОБСЄ стикаються із небезпекою в Україні».

Також він звинуватив Росію у порушенні прав людини у Криму. Держсекретар США закликав Росію повернути військове нарощування біля кордону України та повернути сили на нормальні мирні позиції.

«Ми глибоко стурбовані, враховуючи наявні докази того, що Росія може планувати подальшу суттєву агресію проти України. Тому закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України, зробити кроки до деескалації, згорнути військове нарощування та повернути сили на нормальні мирні позиції та імплементувати Мінськ особливо щодо надання необмеженого доступу Спеціальної моніторингової місії», – підкреслив Блінкен.

Він зазначив, що цей конфлікт можна вирішити лише дипломатичним шляхом. Блінкен наголосив, що саме Москва не виконує свою частину Мінських домовленостей.

«Перемир'я не виконується Росією, відведення важкої зброї не виконується Росією, допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус – виконано Україною, закон про амністію – у процесі, обмін усіма політичними ув'язненими – не виконаний Росією, доступ міжнародної гуманітарної допомоги – не виконано Росією, відновлення економічних зв'язків - не виконано Росією... І я можу продовжувати, але ви вже все зрозуміли», – перерахував Блінкен.

Напередодні глава Держдепу США сказав, що Росія склала плани агресивних кроків проти України.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.