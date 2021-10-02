Шефір приїхав до Трускавця разом із Зеленським

Радник президента розповів про свою охорону

Перший помічник президента Сергій Шефір прибув до готелю на засідання фракції «СН» разом із Володимиром Зеленським, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Він зізнався, що в Києві їздить на броньованому автомобілі, а також користується послугами охорони.

У Трускавець же він приїхав без охорони.

«Так, у Києві мені дали охорону, зобов'язали, тому що я фігурант кримінальної справи. Я насправді вже й не проти, але в принципі ніколи не хотів ходити з охороною. Для мене це трохи дискомфортно – людей треба десь розмістити, облаштувати їх побут. А так все в порядку, все добре», – зазначив він.

«Деякі журналісти не казали б, що це інсценізація, якби був смертельний замах», – додав Шефір.

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.