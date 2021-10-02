Фракція «Слуги народу» розпочала збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова

Напередодні Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи для відкликання Разумкова

Фракція «Слуга народу» розпочала збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це LB повідомили джерела у фракції, з'їзд якої зараз проходить в Трускавці.

«Почали збір підписів», – зазначив співрозмовник з керівництва партії.

Вчора глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

При цьому він говорив, не факт, що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи за яким були підготовлені ще півтора роки тому, але він досі працює.

На питання журналістів про те, чи будуть вони підписуватися за розгляд зняття Разумкова, деякі «слуги» відповідали, що приймуть рішення після обговорення на фракції. Микола Тищенко сказав, що у нього до Разумкова є питання «по командності та риториці».

Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На вчорашньому ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» він сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.