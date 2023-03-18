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Верещук звернулася до російського омбудсмена: вимагає списки викрадених дітей

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Верещук звернулася до російського омбудсмена: вимагає списки викрадених дітей
фото: armyinform.com.ua

Ірина Верещук вимагає у російської сторони списки вивезених дітей з тимчасово окупованих українських територій до Росії

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук публічно звернулась до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Свою заяву Ірина опублікувала у фейсбук

«Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію», – написала міністерка.

Раніше міністерка відреагувала на ордери на арешт, які були вчора видані Міжнародним кримінальним судом. «Перші серйозні кроки», – зазначила Ірина

Нагадаємо, що учора російській уповноваженій з прав дітей Марії Львовій-Бєловій було видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Її звинувачують у викраденні дітей з тимчасово окупованих територій України та незаконному вивезенні до Росії. Такий ордер також було видано президенту Росії Володимиру Путіну.

Теги: Міжнародний кримінальний суд арешт піклування Ірина Верещук

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