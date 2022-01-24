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    Український депутат вперше став віцепрезидентом комітету ПАРЄ з питань міграції

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    ПАРЄ обрала Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб - Український депутат вперше став віцепрезидентом комітету ПАРЄ з питань міграції
    ПАРЄ обрала Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні, 24 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

    Парламентська асамблея Ради Європи обрала депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб. Про це Гончаренко повідомив в своєму Telegram-каналі.

    «Мене обрали віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Цей пост вперше зайняв українець!», – повідомив нардеп.

    Відповідне рішення ПАРЄ прийняла 24 січня.

    «Продовжуємо працювати в ПАРЄ та відстоювати демократичні цінності і права людини», – наголосив Гончаренко.

    Як відомо, Олексій Гончаренко став членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ в 2015 році.

    До слова, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею. За Тіні Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів.

    Як відомо, сьогодні, 24 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

    Зимова сесія ПАРЄ проводитиметься у гібридному форматі, частина делегацій у засіданні братимуть участь онлайн. Зокрема, Україну на сесії ПАРЄ безпосередньо представлятимуть лише п'ятеро делегатів з 27, решта будуть присутні онлайн. Обмеження щодо кількості учасників пов'язані з карантинними нормами.

    Теги: депутат кадрові зміни Олексій Гончаренко мігранти ПАРЄ політика Україна
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    Український депутат вперше став віцепрезидентом комітету ПАРЄ з питань міграції