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Проросійські партії оскаржують у судах свою заборону

Надія Клочко
glavcom.ua
Проросійські партії оскаржують у судах свою заборону
Проросійські партії намагаються повернутися в українську політику через суд
фото з відкритих джерел

Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність 16 проросійських політичних партій

Майже половина проросійських партій оскаржують свою заборону в Верховному Суді. Наразі відомо вже про 7 із 16 подібних оскаржень. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії «Соціалісти», «Союз лівих сил», ОПЗЖ, «Партія Шарія» та «Соціалістична партія України». Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова (ВААС) подали «Прогресивна соціалістична партія України» Наталії Вітренко та партія «Щаслива Україна» (раніше «Успішна країна») – політична сила ексміністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка.

За інформацією Руху «Чесно», Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги «Союзу лівих сил» та партії «Соціалісти», у цих справах уже відбулися перші засідання.

Аналітики Руху звертають увагу, що розгляд апеляційних скарг у Верховному Суді сильно контрастує з їх розглядом у суді першої інстанції. У першу чергу йдеться про відкритість процесу. Верховний Суд допускає на засідання не лише журналістів, а й вільних слухачів, тоді як Восьмий апеляційний суд Львова, прикриваючись карантином, створював штучні перешкоди й не допустив журналістів на три чверті засідань по забороні партій.

Також відрізняється і підхід суддів до розгляду справ. Так, зокрема, у роботі Верховного Суду наразі немає того невиправданого поспіху, який спостерігався при розгляді справ у першій інстанції. У Восьмому апеляційному суді Львова більшість справ розглядалися за один підхід протягом щонайдовше півтори години, тоді як Верховний Суд, не встигнувши розглянути перші дві справи за один підхід, оголошував перерву і вирішував продовжувати розгляд в інші дні.

«Різниця полягає і в тому, що судді Верховного Суду явно вивчають документи і вникають у доводи сторін – просять надати пояснення, ставлять уточнюючі запитання й до наступних засідань просять надати додаткові документи. Саме це і впливає на те, що в апеляційній інстанції справа розглядається довше, навіть якщо представники партії не беруть участь у розгляді власної скарги, як от у випадку із «Союзом лівих сил». По перших засіданнях можемо впевнено сказати, що розгляд апеляційних скарг є відкритим і змагальним», – розповів аналітик Руху «Чесно»

Як відомо, протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій. Рішення по забороні партій «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», партії «Русь єдина» («Партія політики Путіна») та Комуністичної партії України вже набрали законної сили й через вихід строків подання апеляційної скарги найімовірніше не оскаржуватимуться.

Водночас наразі остаточно не з'ясована доля ще 5 партій. З одного боку в реєстрі немає відповідної дати набуття рішенням чинності, а з іншого – відсутня інформація про подання ними апеляційних скарг. Ідеться про партії «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Робітничу партію України» та партію «Справедливості та розвитку».

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що декілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема – «Опозиційна платформа – За життя».

Раніше Служба безпеки України оприлюднила підстави для ухваленої судом заборони партії «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ).

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Теги: Верховний Суд України суд партії

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