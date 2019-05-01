Вибори коштували Петру Порошенку більше півмільярда гривень



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Дебати на НСК коштували Порошенкові не більше 2 млн грн Фото: Станіслав Груздєв, "Главком"

Більше половини витрат команди Порошенка склала телереклама

Чинний президент Петро Порошенко виступив єдиним донором власної виборчої кампанії, що обійшлася йому в 585 мільйонів гривень. Про це повідомляє рух ЧЕСНОза результатами аналізу остаточного фінансового звіту Порошенка.

З 8 лютого по 19 квітня 2019 року на рахунок виборчого фонду надійшло 584 млн 507,6 тис. грн.

При цьому виборчий фонд Порошенка був у 4 рази більшим, ніж у його опонента у другому турі Володимира Зеленського.

Найбільше коштів у ході першого туру Порошенко витратив на телерекламу - 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат). Чинний президент замовляв рекламу, зокрема, на телеканалах «Україна» - 96,4 млн грн, ІНТЕР - 47 млн, СТБ - 31,8 млн, Прямий - 21,8 млн.

Ще однією суттєвою статтею видатків для Порошенка було розміщення зовнішньої реклами в ході передвиборчої агітації до першого туру - 58,2 млн гривень (10% від усіх витрат).

НСК «Олімпійський» за проведення заходів 14 квітня (прес-конференція) та 19 квітня (дебати) отримав від Порошенка 2,2 млн грн. Хоча повідомлялось, що загальний кошт самих дебатів складатиме 6 млн грн, тобто по 3 млн грн на кожного кандидата.

ЧЕСНО зазначає, що чинний президент у 2018 році задекларував отримання близько мільярда гривень дивідендів.