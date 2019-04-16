У Зеленського назвали вартість оренди «Олімпійського» на час дебатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дебати на НСК «Олімпійський» заплановані на 19 квітня

Витрати будуть покладені на виборчі фонди кандидатів

Спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков назвав вартість оренди НСК «Олімпійський» для проведенні дебатів з Петром Порошенком.

«Витрати на проведення дебатів було запропоновано, і це було підтримано, будуть покладені на виборчі фонди кандидатів. Це коштуватиме від 6 до 8 млн гривень. Грубо кажучи, це по 3-4 млн гривень на проведення цього заходу», - сказав Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна».

Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

Раніше голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявляв, що вартість проведення дебатів перед виборами на НСК «Олімпійський» становить майже 6 млн гривень.

За його словами, основне - це оренда самого стадіону мінімум на два дні, на якому необхідно буде встановити сцену. Крім того, необхідні екрани, камери, світло, звук тощо.

Зазначимо, що сьогодні речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.