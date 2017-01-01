Відомий соціолог розказав про «відносно чесні» способи маніпуляції з рейтингами політиків

Замовник передвиборчого дослідження є власником інформації і має право оприлюднювати лише ті результати, які хоче, — експерт

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто пояснив у інтерв’ю «Главкому», яким чином соціологи іноді використовують рейтинги для маніпулювання громадською думкою. За словами Паніотто, є «відносно чесні» способи такого маніпулювання, коли для своїх внутрішніх потреб замовник



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Замовник передвиборчого дослідження є власником інформації і має право оприлюднювати лише ті результати, які хоче, — експерт

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто пояснив у інтерв’ю «Главкому», яким чином соціологи іноді використовують рейтинги для маніпулювання громадською думкою.

За словами Паніотто, є «відносно чесні» способи такого маніпулювання, коли для своїх внутрішніх потреб замовник соціологічного дослідження для визначення рейтингу політиків виставляє різні варіанти списків для того, щоби якось потім вплинути на виборців.

«Якщо замовник бачить, що додавання якогось з потенційних кандидатів на президентські вибори призводить до зменшення рейтингу їх супротивника, він вважає, що це гарний рейтинг і тоді один рейтинг вони не друкують, а інший, гарний для себе, оприлюднюють. Замовник є власником інформації і має право це робити», — пояснює соціолог.

Нагадаємо, що у період з 28 жовтня до 14 листопада експерти соціологічних агенцій «Соціс», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), «Рейтинг» та «Центру Разумкова» провели масштабне дослідження серед 20 тисяч українців, в результаті чого отримали такі дані: якби політичні вибори відбулися найближчими вихідними, Петро Порошенко залучився би підтримкою 16.1% громадян, Юлія Тимошенко – 14.4%, а Святослав Вакарчук – 12.1%.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Соціолог Володимир Паніотто: Є відносно чесні способи маніпуляцій з політичними рейтингами