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    Як треба вчинити з мігрантами в Європі: заява Папи Римського

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    Папа сам народився у родині емігрантів - Як треба вчинити з мігрантами в Європі: заява Папи Римського
    Папа сам народився у родині емігрантів
    Фото з відкритих джерел

    Франциск закликав не ставитися до біженців як до чужих

    Папа Франциск закликав позбутися упереджень і не ставитися до мігрантів, як до чужих, а надати їм посильну допомогу. Про це він заявив в інтерв'ю делегації Фонду мігрантів у четвер, 11 листопада, повідомляє італійська інформагенція ANSA.

    «Не можна розглядати мігрантів як чужих. Їх необхідно вітати, супроводжувати, просувати та інтегрувати. Ми бачимо в мігрантах відмінних від нас, чужих, але насправді ми виявляємо, що мігранти є невіддільною частиною нас», – сказав Папа.

    Він зазначив, що сам народився у сім'ї емігрантів, які переселилися з Італії до Аргентини.
    «Європа – це спільний дім, і ми не маємо поєднувати його з ненавистю та забобонами», – додав Папа Франциск.

    Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

    8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

    Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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    Теги: Папа Римський Європа мігранти
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    Як треба вчинити з мігрантами в Європі: заява Папи Римського