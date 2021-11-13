НАТО засуджує гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії

Північноатлантична Рада буде стежити за розвитком подій щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі

Режим Лукашенка використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей

Північноатлантичний Альянс засудив гібридну атаку з боку Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії, та дії білоруського режиму, який використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, що оприлюднена 12 листопада на сайті НАТО.

«Північноатлантична Рада рішуче засуджує активну інструменталізацію незаконної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках її гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії з метою досягнення політичних цілей», – йдеться у документі.

Як наголошується в заяві, ці жорстокі дії піддають ризику життя й без того вразливих людей. НАТО висловило солідарність із Польщею, Литвою і Латвією, а також з іншими країнами, що уражені цією ситуацією.

Союзники по НАТО підтримали заходи на основі фундаментальних цінностей та чинного міжнародного права, що здійснюються країнами-членами індивідуально й колективно у відповідь на цю ситуацію, що потребує тісної координації з ключовими міжнародними партнерами.

«Ми зберігатимемо пильність щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі на її кордоні з Польщею, Литвою і Латвією, і будемо продовжувати моніторинг його впливу на безпеку Альянсу.Союзники по НАТО закликають Білорусь зупинити ці дії, поважати права людини та фундаментальні свободи, та дотримуватися міжнародного права», – наголошується в заяві Північноатлантичної Ради.

Нагадаємо, раніше НАТО висловило стурбованість з приводу нещодавньої ескалації на польсько-білоруському кордоні та закликало Мінськ поважати міжнародне право.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Потім Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направила додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

Вранці 12 листопада дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу.

Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи.

Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

Читайте також: