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    НАТО засуджує гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії

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    Північноатлантична Рада буде стежити за розвитком подій щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі - НАТО засуджує гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії
    Північноатлантична Рада буде стежити за розвитком подій щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі
    Фото: nato.int

    Режим Лукашенка використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей

    Північноатлантичний Альянс засудив гібридну атаку з боку Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії, та дії білоруського режиму, який використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, що оприлюднена 12 листопада на сайті НАТО.

    «Північноатлантична Рада рішуче засуджує активну інструменталізацію незаконної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках її гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії з метою досягнення політичних цілей», – йдеться у документі.

    Як наголошується в заяві, ці жорстокі дії піддають ризику життя й без того вразливих людей. НАТО висловило солідарність із Польщею, Литвою і Латвією, а також з іншими країнами, що уражені цією ситуацією.

    Союзники по НАТО підтримали заходи на основі фундаментальних цінностей та чинного міжнародного права, що здійснюються країнами-членами індивідуально й колективно у відповідь на цю ситуацію, що потребує тісної координації з ключовими міжнародними партнерами.

    «Ми зберігатимемо пильність щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі на її кордоні з Польщею, Литвою і Латвією, і будемо продовжувати моніторинг його впливу на безпеку Альянсу.Союзники по НАТО закликають Білорусь зупинити ці дії, поважати права людини та фундаментальні свободи, та дотримуватися міжнародного права», – наголошується в заяві Північноатлантичної Ради.

    Нагадаємо, раніше НАТО висловило стурбованість з приводу нещодавньої ескалації на польсько-білоруському кордоні та закликало Мінськ поважати міжнародне право.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Потім Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направила додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

    Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

    Вранці 12 листопада дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу.

    Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи.

    Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

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    Теги: Білорусь НАТО мігранти права людини
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    НАТО засуджує гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії