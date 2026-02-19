Головна Країна Події в Україні
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 19 лютого 2026 року

У Білгороді після вибухів стався блекаут, рятувальники підтвердили загибель восьми лижників після лавини у Каліфорнії, окупанти вдарили по Лозовій, у Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 лютого:

Росіяни вдарили по Лозовій

Увечері 18 лютого Лозівська громада на Харківщині зазнала масованого обстрілу.  Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У місті виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Крім того, через наслідки обстрілів знеструмлено найбільшу котельню Лозової. Від неї залежать майже 16 тис. абонентів. 

Атака на нафтобазу у Псковській області

У місті Великі Луки Псковської області Росії в ніч на 19 лютого спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Губернатор регіону Михайло Ведерніков згодом підтвердив атаку. За його словами, внаслідок удару БпЛА на Великолукській нафтобазі загорівся резервуар із нафтопродуктами. 

Інтерв'ю Зеленського

Президент окреслив позицію України щодо переговорів із Росією, заявивши про складні розбіжності у політичному блоці, зокрема щодо територій. Він наголосив, що Україна не готова поступатися Донбасом і не вважає історичні аргументи Путіна предметом для реальних перемовин.

Окремо Зеленський висловився про вибори під час війни, гарантії безпеки та перспективу членства в НАТО. Також він прокоментував відносини зі США, зокрема свою довіру до наміру Дональда Трампа завершити війну та занепокоєння щодо його ставлення до Путіна.

У Білгороді після вибухів стався блекаут

У російському Білгороді стався блекаут після удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. 

Унаслідок атаки в окремих районах Білгорода, а також у населених пунктах області, зокрема в Шебекино, Дубовому та Майському, виникли перебої з електропостачанням і теплопостачанням.

Рятувальники підтвердили загибель восьми лижників після лавини у Каліфорнії

Після повідомлень про зникнення десяти людей унаслідок сходження лавини в горах північної Каліфорнії рятувальники підтвердили загибель восьми лижників. Ще одну людину досі вважають зниклою безвісти.

Шістьох людей вдалося врятувати. Серед них – один гід і п’ятеро клієнтів туристичної компанії, яка організовувала поїздку. Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу через радіомаяк і текстових повідомлень.

Інші важливі новини:

