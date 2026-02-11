Речник Полтавського ТЦК відповів на слова Лубінця про «системну кризу»

Роман Істомін: «Мобілізація зараз не є добровільною – потрібно це розуміти»

Порівнювати мобілізаційні процеси у 2022 та 2026 роках некоректно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна в ефірі «Радіо Свободи».

Посадовець ТЦК прокоментував висловлювання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про «системну кризу» в територіальних центрах комплектування. Істомін наголосив, що у 2022 році громадяни скаржилися на ТЦК переважно через небажання брати їх на військову службу, натомість зараз скарги зовсім інші.

«Мобілізація в ці роки – це два абсолютно різних процеси, це потрібно розуміти. Фактично весь 2022 рік – це були добровольці, принаймні на першому етапі – однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією», – пояснив він.

Речник Полтавського обласного ТЦК зазначив, що у 2025–2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, а мобілізація загалом не є добровільною. «Якщо ми порівнюємо 2025–2026 роки, то добровольці, якщо вони є, ідуть через рекрутинг. Мобілізація зараз не є добровільною – потрібно це розуміти. І порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно», – каже він.

Також Істомін прокоментував закиди щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих. За його словами, загальної вказівки щодо цього не існувало, однак така практика почала застосовуватися після розголошення локацій.

«Почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де вони зараз перебувають, що, м’яко кажучи, створювало незручну ситуацію з безпекової точки зору. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали завдаватися дронові удари – у нас це було в Полтаві, у Кременчуці. Після цього ТЦК було переміщено, і було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов’язаним, повідомляти, у тому числі й ворогу, де саме перебуває ТЦК», – сказав він.

Водночас представник ТЦК закликав не робити загальних висновків на підставі окремих скарг. У відповідь на критику Істомін закликав не лише вказувати на проблеми, а й пропонувати практичні рішення.

«Знаєте, я дуже часто чую критику – як не потрібно робити, але чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?» – запитав він.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації.

До слова, Лубінець наголосив, що військовослужбовці ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи, неодноразово порушували закони та права громадян України. Омбудсмен розповів, що у 2025 році працівники ТЦК масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів, що є порушенням статуту та законодавства України. Це унеможливлює ідентифікацію працівників ТЦК, які порушують права громадян України.

Крім того, групи оповіщення ТЦК здійснюють такі дії як затримання, перевірка документів, обмеження волі без супроводження поліцією.