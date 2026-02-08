ЗСУ взяли в полон 11 окупантів на Запорізькому напрямку

Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них полоном

Бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву 17-го армійського корпусу.

За словами наших захисників, черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них полоном.

«Наші дрони та розвідка уважно стежать за кожним їхнім рухом, тому будь-яка спроба «просунутися» або записати красиве відео завершується однаково: хтось біжить, хтось здається, а хтось просто зникає з поля бою», – кажуть наші бійці.

Нагадаємо, що російські окупанти ліквідовують своїх солдатів, які хочують здатися в полон українським військовим. Один із епізодів у районі Часового Яру зафіксувала на відео 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Як повідомлялося, днями з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.