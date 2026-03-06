Головна Країна Політика
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

МЗС: Просимо пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію

Міністерство закордонних справ України закликало громадян країни утриматись від поїздок до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади. За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію», – йдеться у повідомленні.

МЗС також звертає «увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні».

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини.

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

