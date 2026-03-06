Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині

Цивільних із прикордонного села Сопич Есманьської громади вивезли до Брянської області РФ, їх показали у сюжеті російського телеканалу «Весті»

Російські окупанти вивезли до Росії жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області. Йдеться приблизно про 19 цивільних, які залишалися у населеному пункті попри оголошену евакуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кордон.Медіа».

За даними журналістів, інтерв’ю з викраденими мешканцями села показали на російському пропагандистському телеканалі «Весті». У сюжеті йдеться, що російські військові вивезли людей у населений пункт на території Брянської області Росії, де вони наразі перебувають.

Журналісти зазначають, що на відео можуть бути саме жителі Сопича. За інформацією «Кордон.Медіа», це підтвердили їхні власні джерела.

Раніше голова Есманьської громади Сергій Мінаков повідомляв, що з частиною мешканців села був втрачений зв’язок. Йшлося саме про людей, які залишалися у прикордонному населеному пункті після оголошення евакуації.

Усього в Сопичі останніми роками проживало близько 300 осіб. Проте поступово мешканці виїжджали через безпекову ситуацію на кордоні. Водночас 19 цивільних вирішили залишитися у селі та написали заяви про відмову від евакуації.

За інформацією місцевої влади, російські військові неодноразово намагалися інфільтруватися на територію прикордонних населених пунктів Есманьської громади ще з грудня минулого року. Йдеться, зокрема, про села Сопич, Комарівка, Бобилівка, Харківка та Сидорівка.

Через близькість до державного кордону ці населені пункти регулярно зазнають обстрілів і перебувають у зоні підвищеної небезпеки, через що місцева влада неодноразово закликала мешканців евакуюватися.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перебувати на території населеного пункту Грабовське, що на Сумщині. В грудні, коли окупанти зайшли в село на Сумщині, вони намагалися просуватися далі, однак останній час подібних спроб не фіксується. До того ж попри відсутність штурмів, росіяни зазначають великих втрат.