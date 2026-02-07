РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки

РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів

Росіяни планують провести широкомасштабний наступ на півдні та сході України вже цього літа. Це вкотре доводить, що Кремль не зацікавлений у мирі. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російське військове командування планує задіяти свої стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 року наступу на півдні та/або сході України. Проте вони вважають, що у РФ недостатньо резервів, щоб підготуватися до такого наступу і досягти своїх цілей.

Також у звіті згадується, як український військовий оглядач Костянтин Машовець говорив про те, що новий масштабний наступ росіян, ймовірно, почнеться вже наприкінці квітня 2026 року. Він прогнозує, що окупанти можуть зосередитися на напрямку Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

Оглядач підкреслив, що росіяни можуть спробувати захопити необхідні позиції до початку літнього наступу в найближчі місяці. Зараз же ворог застряг у досягненні тактичних цілей на цих напрямках.

Крім того, аналітики нагадали, що РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів. Ймовірно, вони будуть задіяні в майбутньому наступі. Проте ворог все ще не може впоратися з труднощами в заміщенні регулярних втрат на фронті.

Раніше Герой України, командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес заявив, що Російська Федерація наразі не має спроможностей для масштабного наступу із захопленням значних територій, натомість застосовує тактику просування малими піхотними групами.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року.