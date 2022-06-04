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    Політика

    Вільні люди поставлять крапку в історії тиранів – Зеленський (відео)

    &laquo;Потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом&raquo; - Вільні люди поставлять крапку в історії тиранів – Зеленський (відео)
    «Потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом»
    фото: Офіс президента

    Президент запрошує бізнес США до відбудови зруйнованої інфраструктури України

    Президент України Володимир Зеленський під час Конференції мерів США, 4 червня, виступив із промовою.

    «Світ бачив різні тиранії. У різні часи. Під різними прапорами. І всі їх об'єднує те, що вони зневажають права й свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають все ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом. Будь-якими зв'язками», – говорив очільник держави.

    Він сказав, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє.

    «Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після війни. Я запрошую вас – ваші міста, компанії та фахівців – взяти участь у реалізації цього проєкту», – звернувся президент.

    Нагадаємо, «сто днів – сто слів»: напередодні Зеленський записав незвичайне звернення (відео).

    Теги: росія окупанти США війна бізнес Володимир Зеленський Україна самоврядування президент окупація #stoprussia
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    Вільні люди поставлять крапку в історії тиранів – Зеленський (відео)