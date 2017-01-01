Вища рада правосуддя стала на захист суддів, призначення яких обурило активістів

Скандал із новими суддями: Вища рада правосуддя відповіла на звинувачення активістів

Вища рада правосуддя (ВРП) прокоментувала звинувачення активістів, які стверджують, що деякі призначені президентом Петром Порошенком на посаду суддів особи в період Євромайдану засуджували «невинних» автомайданівців. Відповідне звернення було опубліковано у Facebook. У ньому ВРП наголосила, що дії суддів – Марії Зелінської,



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Скандал із новими суддями: Вища рада правосуддя відповіла на звинувачення активістів

Вища рада правосуддя (ВРП) прокоментувала звинувачення активістів, які стверджують, що деякі призначені президентом Петром Порошенком на посаду суддів особи в період Євромайдану засуджували «невинних» автомайданівців. Відповідне звернення було опубліковано у Facebook.

У ньому ВРП наголосила, що дії суддів – Марії Зелінської, Марини Антонюк та Світлани Захарчук – пройшли перевірку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Причому більшістю голосів складу цих колегіальних органів були прийняті рішення, якими «не встановлено порушень у діях суддів, несумісних з посадою судді».

ВРП заявила, що сам по собі факт розгляду певної категорії справ не є і не може бути підставою для звільнення судді, так само не може бути звільнень суддів списком.

«У кожному випадку ВРП та ВККСУ, наділені законодавством правом надавати оцінки діям суддів у процесі дисциплінарного провадження, проводити перевірки і встановлювати факти порушень. Саме тому 166 суддів були звільнені за скоєння істотного дисциплінарного проступку у період з 1.01.2017 по 1.12.2017. Таких масових звільнень в системі не було за весь період діяльності Ради. І ми усвідомлюємо, що ці цифри підтверджують, що окремі судді надають привід для критики», - йдеться у зверненні.

Водночас Вища рада правосуддя переконана, що наразі критика перетворилася на шельмування людей, які належать до суддівської професії.

«Несправедливі оцінки деяких громадських активістів лиш посилюють ненависть до людей, що належать до певної професії, спричиняють публічні заклики до насильства, вбивства суддів. Прикро, що стимулюють до розправи саме вислови адвокатів – людей, які належать до правової спільноти, мають юридичну освіту і мали б самі стати взірцем утвердження правових механізмів вирішення суспільних та правових спорів», - зазначила ВРП.

У зверненні також наведені пояснення самих суддів щодо справ, несправедливість щодо яких їм закидають активісти, та відповідні рішення ВРП та ВККСУ.

Нагадаємо, адвокат Роман Маселко заявив, що безстроково призначені суддями Зелінська, Антонюк та Захарчук засуджували «абсолютно невинних учасників» поїздки Автомайдану до Межигір’я.