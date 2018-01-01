Військові керівники НАТО та РФ зустрінуться вперше після початку російської агресії на Сході України

Зустріч між Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та керівником генштабу російської армії має відбутися цього місяця

Вашингтон розпочинає 2018 рік із масштабної активізації взаємодії з Росією, зокрема з низки зустрічей на високому рівні. Про це пише американське видання BuzzFeed News. Зокрема, йдеться про можливість першої від початку російської агресії на Сході України зустріч між Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Куртісом



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В самій НАТО немає консенсусу щодо відновлення діалогу з Росією

Зустріч між Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та керівником генштабу російської армії має відбутися цього місяця

Вашингтон розпочинає 2018 рік із масштабної активізації взаємодії з Росією, зокрема з низки зустрічей на високому рівні.

Про це пише американське видання BuzzFeed News.

Зокрема, йдеться про можливість першої від початку російської агресії на Сході України зустріч між Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Куртісом Скапарротті та керівником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим. Зустріч має відбутися цього місяця.

В самій НАТО немає консенсусу щодо відновлення діалогу з Росією. Зокрема, раніше проти цього категорично виступав президент Польщі Анжей Дуда. «Щоби відбулася така зустріч, має статися одна річ: повинно відновитися міжнародне право», - підкреслив він під час прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у липні 2016 року.

За даними BuzzFeed News, на січень-лютий також намічено чергову зустріч між помічником Путіна Владиславом Сурковим та спеціальним посланником Білого дому по Україні Куртом Волкером.