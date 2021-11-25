«Вперше в історії». У «Слузі народу» визнали війну з Ахметовим

«Якщо в цьому протистоянні перемагає олігарх, то у такої держави буде сумне майбутнє»

Ситуація із протистоянням влади та олігарха Рината Ахметова є «безпрецедентною і першою такою в історії України». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

Потураєв прокоментував рішення «слуг» ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна», підконтрольні Ахметову. «Скажу про свою особисту позицію. В ситуації відкрито оголошеної нам війни як з боку каналів Ахметова, так і каналів Порошенка, ми б мали взагалі відмовитися від участі у будь-яких програмах приватних каналів. Тільки програми суспільного мовника – це було б політично правильно та обґрунтовано», – сказав він.

Потураєв розповів, як боротьба з групою Ахметова буде просуватися надалі: «Вона, дійсно, є безпрецедентною і першою такою в історії України – коли держава починає боротьбу з найбільш впливовою фінансово-промисловою групою. Навіть протистояння Кучма–Лазаренко зразка 96-97 років у жодне порівняння не йде. Звісно, на той час на кону були велетенські гроші, але у Лазаренка не було такого всеохоплюючого впливу, як у пана Ахметова, коли дуже багато людей в різних фракціях перебувають із ним у зв’язках. Не було тоді й таких фінансових ресурсів. Незалежно від мого стосунку до партії і президента Зеленського, для держави це – принципова річ для подальшого розвитку».

При цьому, на думку політика, якщо в цьому протистоянні перемогу отримає олігарх, на державу чекає «сумне майбутнє».

Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

На каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.