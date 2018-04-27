Яценюк радить Порошенку не баритися і очолити процес обрізання повноважень президента

Яценюк порадив Порошенку очолити процес комплексних змін Конституції

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк окреслив два шляхи реалізації конституційних змін: перший - приведення чинного законодавства України у відповідність до чинної Конституції; другий - президенту очолити цей процес публічно і політично взяти на себе лідерство. «Українську Конституцію змінювали двічі внаслідок



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Арсеній Яценюк і Петро Порошенко

Яценюк порадив Порошенку очолити процес комплексних змін Конституції

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк окреслив два шляхи реалізації конституційних змін: перший - приведення чинного законодавства України у відповідність до чинної Конституції; другий - президенту очолити цей процес публічно і політично взяти на себе лідерство.

«Українську Конституцію змінювали двічі внаслідок революцій», - сказав Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу «Фокус»: «Революції відбувалися через недосконалість системи державної влади, через тяжіння до авторитаризму, узурпації і через несправедливість. Так було в 2004 році, так було в 2014 році. Може, цього разу без революції Конституцію поміняємо, наведемо порядок в системі державного управління?»

Відповідаючи на питання про механізми реалізації конституційних змін, Арсеній Яценюк підкреслив, що перший варіант - це приведення чинного законодавства України у відповідність до чинної Конституції.

«У нас підготовлені зміни до двох кодексів та 45 законів. Є рішення Конституційного Суду, де чітко передбачено, що повноваження президента виписані виключно в рамках статті 106 Основного Закону. Також є проект закону про президента України з прописаним порядком імпічменту. Реєструємо їх, 226 депутатів голосують «за», президент підписує - це і буде перший крок», - пояснив він.

«Але є другий варіант, найбільш правильний. Я раджу Президентові Порошенку очолити процес комплексних змін Конституції. Це треба робити до завершення поточної сесії», - сказав лідер «Народного фронту».

Мета цих змін, за його словами, - щоб люди чітко знали, хто за що в країні відповідає, «і що буває, якщо людина не виконує свої конституційні повноваження»: «Якщо це президент - то є механізм імпічменту. Якщо це уряд - то механізм відставки. Якщо це парламент - то механізм дострокових виборів. Жодна політична фігура не має права отримати повну монополію на владу в країні. Тому що кожна монополія завершувалася в Україні революцією».

Відповідаючи на питання, чи може президент зважитися на суттєве обмеження своїх повноважень, лідер «Народного фронту» підкреслив: «Той, хто розглядає свої повноваження з точки зору свого сьогоднішнього крісла, завжди програє. Я радив Порошенку очолити цей процес публічно і політично взяти на себе лідерство. Зараз рішення за ним».

«Але можуть скластися обставини, коли це рішення буде прийматися без Президента Порошенка. Для внесення змін до Конституції необхідна ініціатива 150 народних депутатів. Після цього - голосування за закон 226 парламентаріїв», - пояснив він.

«Звичайно, це політичний конфлікт і криза, проти чого я виступав останні два роки. Але я вважаю, що Порошенку необхідно оприлюднити чітку стратегію управління політичною, економічною, соціальною системою країни як на найближчі 11 місяців, так і на наступні 5 років. Якщо, звісно, він хоче виграти вибори», - сказав Арсеній Яценюк.