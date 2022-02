Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського (фото)

Після перемовин Джонсон і Зеленський вийдуть поспілкуватися зі ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів в Україну. Біля Маріїнського палацу його зустрів президент Володимир Зеленський. Фото зустрічі, де Джонсон «непротокольно» вітається із Зеленським вже обговорюють у мережі.

Зокрема, користувачі соцмереж помітили, що світлина виглядає, наче британський прем’єр питає в українського президента: Hey Bro, How You Doing?

Далі Зеленський і Джонсон проведуть переговори. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Також під головуванням Володимира Зеленського та Бориса Джонсона відбудуться українсько-британські переговори», – сказано в повідомленні.

Очікується, що після завершення перемовин президент України та прем’єр-міністр Великої Британії проведуть брифінг із журналістами.

Між іншим, ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським. Ймовірно, під час розмови із Зеленським Джонсон планує підняти питання про п'ятого президента України Петра Порошенка. Колишній посол Сполученого Королівства в Києві Тімоті Барроу, який має вплив на формування політики щодо України в британському МЗС, є прихильником Порошенка. Це вплинуло на сприйняття Лондоном того, що відбувається в Україні, а також на тематику переговорів Джонсона із Зеленським.

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Літак із британським прем'єром сів в аеропорту Бориспіль приблизно о 16:15.

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

Програма візиту Бориса Джонсона:

зустріч з президентом України для обговорення агресії з боку Росії;

оголошення про виділення Україні допомоги на $118 млн.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний Covid-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії». За тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.