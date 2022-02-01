Візит прем’єрів Польщі та Британії до Києва, обшуки в ексглави «Нафтогазу». 1 лютого за хвилину

Зеленський підписав указ про створення 20 нових бриад ЗСУ, суд відправив полковника Голубана за ґрати

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Раніше, ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

Переговори Джонсона та Зеленського відбулися у Мвріінському палаці. За їх результатами політики провели спільний брифінг. Під час брифінгу, зокрема, стало відомо, що Сполучене Королівство виділить Україні майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.





ДБР провело обшуки у ексглави «Нафтогазу» Коболєва

Співробітники ДБР провели обшуки вдома та в офісі колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Пізніше слідчі повідомили, що обшуки проводилися у справі протиправного відчуження 305 млн кубометрів природного газу посадовцями АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» за співучасті з іншими особами.

Пізніше ексголова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував те, що відбулося.

Зарплати військових і збільшення ЗСУ на 100 тисяч: Зеленський підписав указ

Виступаючи на відкритті сьомої сесії Верховної Ради України президент Володимир Зеленський підписав указ «Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби».

У документі сказано, що чисельність ЗСУ за три роки збільшать на 100 тис. Осіб. Також йдеться про збільшення виплат військовослужбовцям та про перехід до засад професійної армії:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей;

система кар'єрного росту офіцерів;

збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії;

створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

До слова, у Верховній Раді, де президент виступав зі зверненням до депутатів, його зустрів неприємний банер.

Того ж дня ардеп від «Слуги народу» і член міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Олег Воронько вирішив вийти з фракції «Слуга народу».

Україну відвідав прем’єр-міністр Польші Матеуш Моравецький

В українській столиці перебуває з офіційним візитом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Під час спільного брифінгу після переговорів із керівником українського уряду Денисом Шмигалем він анонсував нові поставки озброєння для України. Також варто зазначити, що До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога.

Суд відправив полковника Голубана за ґрати

Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що він є одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень.

До України прибув шостий літак з боєприпасами від США

В Україну прибула шоста партія військової допомоги від США. Таким чином Україна отримала ще 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження п’ятої партії вантажу з США.

За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова, загалом на сьогодні у сукупності шести авіарейсів Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів Америки.

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