Арахамія назвав подарунком для України визнання Держдумою «Л/ДНР»

Арахамія: «Всі тиснули на Україну виконувати Мінські домовленості виключно в російському наративі»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «подарунком для України» підтримане Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про визнання «ДНР» і «ЛНР». Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Всі тиснули на Україну виконувати Мінські домовленості виключно в російському наративі. Зараз це (ухвалення проекту постанови Держдумою РФ, – ред.), чесно кажучи, більше як подарунок виглядає. Тому що ми можемо зараз реальну причину... маємо показати, що їхні дії (влади Росії, – ред.) ідуть в протилежному напрямку. Що вони нічого не хочуть виконувати і просто знайшли якусь фейкову причину для цього», – пояснив Арахамія.

Нардеп зауважив, що Україна хоче «апгрейдити» Мінські угоди. «Ми ж про це багато разів казали. І президент, і очільник Офісу президента витратили майже рік на спроби перейти в нову «генерацію»… там… Мінські домовленості 3… Ми ж намагались якось стандартувати… Додання інших партнерів. Сісти за стіл з більшою кількістю партнерів. Чи… Тут потрібна якась юридична зачіпка, щоб це зробити. І зараз Росія нам цю зачіпку фактично дарує», – підсумував Арахамія.

15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.