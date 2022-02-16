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    Арахамія назвав подарунком для України визнання Держдумою «Л/ДНР»

    На думку Арахамії, на тлі ймовірного визнання Росією &laquo;Л/ДНР&raquo; Україна отримує &laquo;юридичну зачіпку&raquo; в межах Мінського процесу - Арахамія назвав подарунком для України визнання Держдумою «Л/ДНР»

    На думку Арахамії, на тлі ймовірного визнання Росією «Л/ДНР» Україна отримує «юридичну зачіпку» в межах Мінського процесу

    фото: «Слуга народу»/Facebook

    Арахамія: «Всі тиснули на Україну виконувати Мінські домовленості виключно в російському наративі»

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «подарунком для України» підтримане Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про визнання «ДНР» і «ЛНР». Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

    «Всі тиснули на Україну виконувати Мінські домовленості виключно в російському наративі. Зараз це (ухвалення проекту постанови Держдумою РФ, – ред.), чесно кажучи, більше як подарунок виглядає. Тому що ми можемо зараз реальну причину... маємо показати, що їхні дії (влади Росії, – ред.) ідуть в протилежному напрямку. Що вони нічого не хочуть виконувати і просто знайшли якусь фейкову причину для цього», – пояснив Арахамія.

    Нардеп зауважив, що Україна хоче «апгрейдити» Мінські угоди. «Ми ж про це багато разів казали. І президент, і очільник Офісу президента витратили майже рік на спроби перейти в нову «генерацію»… там… Мінські домовленості 3… Ми ж намагались якось стандартувати… Додання інших партнерів. Сісти за стіл з більшою кількістю партнерів. Чи… Тут потрібна якась юридична зачіпка, щоб це зробити. І зараз Росія нам цю зачіпку фактично дарує», – підсумував Арахамія.

    15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

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    Теги: МЗС Росія ОБСЄ «ДНР» «ЛНР» Мінські угоди Україна Давид Арахамія
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    Арахамія назвав подарунком для України визнання Держдумою «Л/ДНР»