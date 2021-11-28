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    Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента

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    Представник Януковича назвав це рішення антиконституційним - Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента
    Представник Януковича назвав це рішення антиконституційним
    Фото з відкритих джерел

    Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень» 22 лютого 2014 року

    Колишній президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його усунення з посади президента. Про це повідомив прессекретар Януковича Юрій Кірасир у Facebook.

    «Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий Президент має намір оскаржити законність прийняття парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави», – написав він.

    Він нагадав, що 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України».

    Кірасир назвав це рішення антиконституційним і заявив, що постанову «можна сміливо перейменувати в «постанову про державний переворот».

    «У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного Президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або розтоптавши закон захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом», – вважає він.

    22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

    23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

    Нагадаємо, Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

    Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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    Теги: Верховна Рада Віктор Янукович закон переворот президент парламент прессекретар
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    Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента