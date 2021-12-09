Семенченко зустріне Новий рік у СІЗО: суд залишив екснардепа під вартою

Семена Семенченка залишили під вартою ще на два місяці

Суд підтримав клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенчено. Про це повідомляється у Facebook екснардепа.

Згідно з постановою, фігуранта справи про створення «приватної військової компанії» залишили під вартою ще на два місяці. Суд підтримав клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.

«За клопотанням прокурора мені продовжили запобіжний захід ще на два місяці. І, це, незважаючи на завершення досудового слідства і початок розгляду так званої «справи НЗФ Семенченко-Шевченко» по суті», – написав екснардеп.

Разом з тим клопотання захисту про відвід прокурорського складу суддя відхилила.

3 грудня СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Семенченка.

Зазначимо, СБУ підозрює дружину Семенченка у крадіжці коштів з фонду батальйону «Донбас».

У жовтні апеляційний суд залишив Семенченка під вартою.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства та прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється у створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.