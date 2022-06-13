Заборона книг з Росії та Білорусі: у Раді з'явився законопроєкт

Мета документа – перекрити вплив «русского міра» на українське книговидання

У Верховній Раді 13 червня зареєстровано законопроєкт №7459 про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусі й припинення продажу раніше ввезених російських книг. Про це повідомив народний депутат, історик Володимир Вʼятрович.

Депутат зазначив, що мета цього документа – перекрити вплив «русского міра» на українське книговидання і книгорозповсюдження як ззовні, так і зсередини країни.

«Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг з Росії та Білорусі, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян Російської Федерації (ідеться саме про громадян РФ, а не про «мертвих росіян» на кшталт Пушкіна з Достоєвським)», – написав депутат.

Він додав, що інша важлива норма законопроєкту передбачає, що книжки в Україні видаються українською мовою, мовами ЄС та корінних народів України. За словами В’ятровича, іншими мовами (зокрема, російською) можуть видаватися оригінальні твори, але не переклади.

«Ця норма заблокує плани «русского міра» захопити наш книжковий ринок зсередини. Світова література, включно з популярними книжковими новинками, промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу», – зазначив він.

Співавторами законопроєкту щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, стали понад 50 депутатів з різних фракцій, зокрема голова Верховної Ради і його заступники.

В'ятрович сподівається, що жодні лобісти російських інтересів не зможуть перешкодити парламенту швидко ухвалити цей закон, «важливий не лише для виживання книжкової галузі, але й для національної безпеки держави».

Тим часом Мінкульт вилучить із бібліотек російські книги.

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До слова, пропагандисти Кремля видають гасло «Ні війні» за нацистське.

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