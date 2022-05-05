Мінкульт вилучить із бібліотек російські книги: які саме

Вилучення буде відбуватися на основі методичних рекомендацій, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи

Якнайперше будуть вилучати книги, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України

У Міністерстві культури та інформаційної політики оголосили, що з українських бібліотек вилучать російську пропагандистську літературу. Планується, що замість російських книжок бібліотечні полиці наповнить якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

У відомстві розповіли, які російські книги вилучатимуть із українських бібліотек. Вилучення буде відбуватися на основі методичних рекомендацій, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи.

Як зазначили в міністерстві, першочергово потребують вилучення:

видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;

книги, які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;

видання, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

книги, які глорифікують осіб, що здійснювали збройну агресію Росії проти України, представників збройних формувань РФ, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією; книги, які глорифікують представників окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди»;

книги видавництв, а також авторів, до яких були застосовані санкції;

роботи авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

Бібліотекам рекомендується створити дорадчі органи, що будуть надавати рекомендації, як актуалізувати бібліотечний фонд в умовах збройної агресії Росії проти України.

Раніше стало відомо, що окупанти взялися за українські бібліотеки, вилучають «екстремістську» літературу.

До слова, пропагандисти Кремля видають гасло «Ні війні» за нацистське.

Також Україна закликала до бойкоту російського театру.

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