Близько 100 млн книжок: що директор інституту книги хоче викинути з українських бібліотек

Наразі готуються відповідні документи для вилучення книг

В Україні з бібліотечних фондів вилучать пропагандистську літературу РФ. За попередніми оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, їхня кількість може сягати 100 млн примірників, – приблизно половину від усіх книг у бібліотеках, повідомляє «Інтерфакс- Україна».

Наразі в інституті готують документи для вилучення книг.

«За моїми підрахунками, у фондах публічних бібліотек наразі може бути понад 100 млн примірників літератури, яка потребуватиме вилучення.

Звісно, хочеться це зробити швидше, але було б добре, якщо хоча б ідеологічно шкідлива література, видана за радянських часів, а також російська література антиукраїнського змісту були вилучені до кінця року», – зазначила Олександра Коваль.

Насамперед вилучатимуть:

книги антиукраїнського змісту з імперськими наративами;

літературу з пропагандою насильства;

книги з проросійською та шовіністичною політикою.

На другому етапі вилучатимуть літературу російською мовою, видану в Росії після 1991 року.

«Причому, ймовірно, різних жанрів, у тому числі і книжки для дітей, і любовні романи, і детективи. Це очевидна вимога часу. Хоча я розумію, що вони можуть мати попит», – пояснила директорка УІК.

Олександра Коваль додала, що вилучатимуть також і класику, бо російські поети та письменники, як Олександр Пушкін та Федір Достоєвський, заклали основи «руского міра» та російського месіанства.

«Це насправді дуже шкідлива література, вона може дійсно впливати на погляди людей. Тому моя особиста думка, що ці книжки також мають бути вилучені з публічних і шкільних бібліотек. Вони, напевно, мають залишитися в університетських і наукових бібліотеках для вивчення фахівцями коренів зла і тоталітаризму», – наголосила Коваль.

У наукових бібліотеках поки лишать примірники російською мовою, якщо у книжки не містять ідеологічного контексту.

Проте каталоги та авторів переглянуть: якщо хтось з науковців відкрито висловлював антиукраїнську позицію, то книжки теж вилучать.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт вилучить із бібліотек російські книги. Якнайперше будуть вилучати книги, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України.