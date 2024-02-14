Заборона на виїзд: Верховна Рада відреагувала на заяву Порошенка

У Раді зазначили, що заяви представників «Європейської Солідарності» є маніпулятивними

Верховна Рада повідомила, що в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію, де фракцію представляє Гончаренко

Верховна Рада прокоментувала заяву лідера фракції «Європейська солідарність» Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції.

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У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де фракцію представляє Гончаренко.

«Заяви представників фракції «Європейська Солідарність» щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними.

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Щодо участі народного депутата України Петра Порошенка в інших, «проголошених» ним зустрічах із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС тощо, повідомляємо наступне.

Заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від народного депутата П. Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, Петро Порошенко заявив на брифінгу, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його відрядження за кордон. Це нібито пов'язано із загрозою життю політика.

Петро Порошенко повинен був поїхати за кордон для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки. За його словами, про небезпеку для життя п’ятого президента Стефанчуку повідомив глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

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Така ситуація виникає вже не вперше. 1 грудня 2023 року експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у Вашингтон (США), де він мав взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

У політика було підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили.