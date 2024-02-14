Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона на виїзд: Верховна Рада відреагувала на заяву Порошенка

Христина Петренко
glavcom.ua
Заборона на виїзд: Верховна Рада відреагувала на заяву Порошенка
У Раді зазначили, що заяви представників «Європейської Солідарності» є маніпулятивними
фото ілюстративне

Верховна Рада повідомила, що в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію, де фракцію представляє Гончаренко

Верховна Рада прокоментувала заяву лідера фракції «Європейська солідарність» Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції.

У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де фракцію представляє Гончаренко.

«Заяви представників фракції «Європейська Солідарність» щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними.

Щодо участі народного депутата України Петра Порошенка в інших, «проголошених» ним зустрічах із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС тощо, повідомляємо наступне.

Заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від народного депутата П. Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, Петро Порошенко заявив на брифінгу, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його відрядження за кордон. Це нібито пов'язано із загрозою життю політика.

Петро Порошенко повинен був поїхати за кордон для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки. За його словами, про небезпеку для життя п’ятого президента Стефанчуку повідомив глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. 

Така ситуація виникає вже не вперше. 1 грудня 2023 року експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у Вашингтон (США), де він мав взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

У політика було підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили. 

Читайте також: Порошенко – невиїзний. Верховний суд оцінив скандальний указ Зеленського
Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність політика Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футбольний фінал і існування України для деяких американських політиків – явища десь одного порядку
Україна чи футбол? Справжні реалії політичного життя у США
12 лютого, 18:11
Порошенко вважає, що знищення двох російських літаків є надзвичайно болючим для РФ
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
15 сiчня, 16:20
Виділена сума – лише чверть від того, скільки отримають партії протягом року
Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій
30 сiчня, 18:20
Як наголосив Завітневич, Сили оборони будуть проти мобілізації засуджених
Голова комітету Ради пояснив, чого бракує в законопроєкті про мобілізацію
2 лютого, 17:55
Безугла залишається заступницею голови Комітету з нацбезпеки та оборони
Верховна Рада провалила голосування про звільнення Безуглої
6 лютого, 15:49
Після другого читання та прийняття в цілому законопроєкт може вступити в силу у квітні
Новий законопроєкт про мобілізацію: що нардепи ухвалили у першому читанні
7 лютого, 14:20
Yайбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого
Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
7 лютого, 13:30
243 народних депутатів підтримали проєкт закону про мобілізацію
Закон про мобілізацію проголосовано у першому читанні: хто голосував проти?
7 лютого, 14:10
Такі дії відбуваються у рамках зусиль із розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед «виборами» президента
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
Вчора, 09:54

Політика

Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше
Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше
Заборона на виїзд: Верховна Рада відреагувала на заяву Порошенка
Заборона на виїзд: Верховна Рада відреагувала на заяву Порошенка
Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить
Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію: що це значить
Зеленський прокоментував знищення корабля «Цезар Куніков»
Зеленський прокоментував знищення корабля «Цезар Куніков»
Декларування знову під загрозою: у чому причина
Декларування знову під загрозою: у чому причина
Загрожує смертельна небезпека? Порошенко не зміг виїхати за кордон
Загрожує смертельна небезпека? Порошенко не зміг виїхати за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
35K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
33K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
23K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
9194
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
7765
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua