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Загрожує смертельна небезпека? Порошенко не зміг виїхати за кордон

Христина Петренко
glavcom.ua
Загрожує смертельна небезпека? Порошенко не зміг виїхати за кордон
Брифінг Петра Порошенка
скріншот з відео

Порошенко повинен був поїхати за кордон для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його відрядження за кордон лідеру фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Це нібито пов'язано із загрозою життю політика. Про це Порошенко сказав на брифінгу після зустрічі зі Стефанчуком.

Цього разу Петро Порошенко повинен був поїхати за кордон для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки. За його словами, про небезпеку для життя п’ятого президента Стефанчуку повідомив глава Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. 

«Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна – Польща, а особливо в Мюнхені, мені як п'ятому президенту і лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як особу, яку охороняють, ні Управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка – його не випустити», – сказав політик на брифінгу.

Нагадаємо, така ситуація виникає вже не вперше. 1 грудня 2023 року експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у Вашингтон (США), де він мав взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

У політика було підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили. 

ЗМІ тоді припустили, що колишнього президента України і депутата Петра Порошенка не випустили за кордон через те, що він збирався зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

СБУ пояснила, що Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією.

Читайте також: Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ

Теги: Кирило Буданов Руслан Стефанчук Україна Європейська солідарність прикордонники Петро Порошенко

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