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Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
Порошенко вважає, що знищення двох російських літаків є надзвичайно болючим для РФ
фото: Петро Порошенко/Facebook

Петро Порошенко: «Мені довелося брати участь у випробуванні комплексу радіолокаційної розвідки, до якого входить А-50» 

Знищення російського А-50 послабить контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України. Про це заявив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

Політик пригадав, як під час служби в армії йому довелося брати участь у випробуванні комплексу радіолокаційної розвідки, до якого входить і російський А-50.

«Так сталося, що під час служби в армії у науково-випробувальному інституті військово-повітряних сил у 1984 році мені довелося брати участь у випробуванні комплексу радіолокаційної розвідки, до якого входить А-50. Знаю його можливості, вартість і розумію, що навряд чи його збили звичайним зенітно-ракетним комплексом Patriot. Знищення А-50, яке підтвердив Головнокомандувач Валерій Залужний, послаблює контроль ворога над Кримом та іншими окупованими регіонами України», – зазначив Порошенко.

Політик відмітив роботу ЗСУ і наголосив, що знищення двох російських літаків є надзвичайно болючим для РФ.

«Тому це вагомий успіх ЗСУ, який є надзвичайно болючим для ворога. Це успіх, що наближає нас до цілковитого визволення українського неба. А ми зі свого боку можемо пришвидшити цю мить: розвивати власне військове виробництво, продуктивно працювати із закордонними партнерами. Наші військові вже багато разів показували: якщо дати їм достатньо засобів, то майстерності створити диво в них вистачить», – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50. 

Читайте також: Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Теги: Петро Порошенко літак

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