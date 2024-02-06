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Верховна Рада провалила голосування про звільнення Безуглої

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада провалила голосування про звільнення Безуглої
Безугла залишається заступницею голови Комітету з нацбезпеки та оборони
фото з відкритих джерел

За винесення в зал постанови про звільнення Безуглої проголосували лише 190 депутатів

Верховна Рада не проголосувала за винесення на розгляд в залу постанови про звільнення депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

За винесення в зал постанови про звільнення Безуглої проголосували лише 190 депутатів: голосів забракло.

«Попри домовленості, досягнуті на погоджувальній раді, «слуги» не дають голоси для винесення в залу постанову про відкликання Безуглої з посади», – написала Геращенко.

Перед цим Безугла написала в соцмережах, що звернулася до голови фракції Давида Арахамії та керівництва Верховної Ради, «щоб таки зачитали мій вихід із фракції «Слуга Народу», не «загубили» ніде».

«Відпустіть», – йшлося в її дописі.

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. Згодом це рішення прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук заявив, що Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція «Слуга народу») з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Комітет питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту ще минулого тижня рекомендував депутатам розглянути це питання у сесійній залі та прийняти рішення більшістю голосів від конституційного складу ВРУ. При цьому включити це питання до порядку денного рекомендували позачергово без голосування.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох найуспішніших українських генералів. Це сталося після інтерв’ю президента Володимира Зеленського для Rai1, в якому він висловив намір здійснити зміни у військовому керівництві. Зокрема, нардепка написала про генералів Сирського, Тарнавського та Наєва.

Теги: Мар’яна Безугла депутат Верховна Рада

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