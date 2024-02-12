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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Україна чи футбол? Справжні реалії політичного життя у США

glavcom.ua
Футбольний фінал і існування України для деяких американських політиків – явища десь одного порядку
ілюстративне фото: Depositphotos

Американські законодавці вперше працювали у день проведення фіналу чемпіонату Національної футбольної ліги

В нашому інфопросторі тривають баталії, хто нам друг, хто ворог – Трамп чи Байден, хто забезпечить допомогу, а хто і чому блокуватиме чи даватиме недостатньо і запізно. Розбирається, в кого рейтинги зростають, в кого падають і чому. І що для нас краще. А по факту в них найважливіше сьогодні – фінал чемпіонату Національної футбольної ліги. День, в який Сенат ніколи в історії не збирався, бо всі на «Супербоулі».

Неочікувано і витверезвлює, правда? Але оце і є справжні американські реалії політичного життя.

Футбольний фінал і існування України для них – явища десь одного порядку. І якщо другому все ж буде надано якийсь пріоритет, то в усіх лишиться відчуття подиву і роздратування, бо так не робиться.

***

Напередодні сенатор Майк Лі звинуватив своїх колег у спробі провести законопроєкт про допомогу Україні, скориставшись тим, що увага американців у неділю буде сконцентрована на фіналі чемпіонату НФЛ.

Тим не менш, вчора Сенат США повернувся до розгляду проекту допомоги Ізраїлю та Україні, законодавці вперше працюють у день проведення фіналу чемпіонату Національної футбольної ліги. Це для них шокуючі обставини. Сенатори мають вирішити питання із запропонованими до законопроєкту поправками, а також, якщо вдасться, проголосувати за перехід до остаточної оцінки проєкту.

«Згідно з сенатським розкладом, такого ніколи не траплялося», — повідомила прес-служба верхньої палати Конгресу в соцмережі Х на коментар про засідання в день «Супербоула».

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Джерело
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Теги: США політика Сенат США Супербоул

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