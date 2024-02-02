Голова комітету Ради пояснив, чого бракує в законопроєкті про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів

У новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію. Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у коментарі «Інтерфакс-Україна».

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«На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили», – каже Завітневич.

Глава комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

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Також, на думку нардепа, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених. За його словами, військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

«Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася «дідівщина», – зазначив він.

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів. За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що люди з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова також комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

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«Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану – «Главком»), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик – ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни», – каже нардеп.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроєкт про мобілізацію був справедливим.

До слова, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що команда «Батьківщини» боротиметься проти нового законопроєкту про мобілізацію, адже його ухвалення буде злочином проти України та неповагою до її громадян.