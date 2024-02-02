Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова комітету Ради пояснив, чого бракує в законопроєкті про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Голова комітету Ради пояснив, чого бракує в законопроєкті про мобілізацію
Як наголосив Завітневич, Сили оборони будуть проти мобілізації засуджених
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів

У новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію. Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили», – каже Завітневич.

Глава комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

Також, на думку нардепа, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених. За його словами, військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

«Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася «дідівщина», – зазначив він.

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів. За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що люди з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова також комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

«Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану – «Главком»), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик – ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни», – каже нардеп.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроєкт про мобілізацію був справедливим.

До слова, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що команда «Батьківщини» боротиметься проти нового законопроєкту про мобілізацію, адже його ухвалення буде злочином проти України та неповагою до її громадян.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: війна мобілізація Верховна Рада законопроєкт депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Литвин передав у школу навчальну зброю
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
31 сiчня, 10:49
«Орбан все менше приховує свій союз з Путіним»
Угорщина чекає на крах світового порядку
29 сiчня, 06:49
Аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники зайняли Табаївку
Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці
28 сiчня, 12:50
ЗРК «Тор» призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони
Розвідники знищили доровартісний російський ракетний комплекс (відео)
20 сiчня, 11:43
Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
19 сiчня, 07:06
У швейцарському Давосі обговорюватиметься, зокрема, формула миру для України
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
13 сiчня, 10:10
Рада держоборони Естонії збереться для обговорення війни в Україні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
6 сiчня, 10:14
Кирило Буданов брав участь у підготовці низки успішних операцій українських захисників
Буданову – 38: цікаві факти про головного розвідника України
4 сiчня, 10:45
Вулиці, магазини міста та автівки понівечені уламками снарядів
Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)
3 сiчня, 11:05

Політика

Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5595
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5255
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4456
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4413
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua