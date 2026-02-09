Головна Країна Політика
Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК
Франція передасть Україні додатковий радар до SAMP/T на час ремонту основного обладнання
Офіційний Париж передасть Україні додатковий радар для ЗРК на час ремонту 

На час ремонту одного з елементів системи ППО Україна отримає від Франції додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністерки збройних сил Франції Катрін Вотрен. 

«Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той у ремонті», – сказала міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен. 

Міністерка додала, що Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і загалом на наявних комплексах, які вже використовуються, для того, щоб здійснити все необхідне обслуговування і ремонти.

Також Франція планує провести необхідне технічне обслуговування інших компонентів комплексу. 

Зауважимо, Рраніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість розгортання нових систем ППО SAMP/T на території України вже з 2026 року.

Нагадаємо, Макрон хоче відновити контакт з Путіним. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про потребу захищати інтереси Європи на переговорах. Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі. 

Також Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».

Теги: Франція Еммануель Макрон системи ППО

