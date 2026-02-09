Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК

Офіційний Париж передасть Україні додатковий радар для ЗРК на час ремонту

На час ремонту одного з елементів системи ППО Україна отримає від Франції додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністерки збройних сил Франції Катрін Вотрен.

«Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той у ремонті», – сказала міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Міністерка додала, що Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і загалом на наявних комплексах, які вже використовуються, для того, щоб здійснити все необхідне обслуговування і ремонти.

Також Франція планує провести необхідне технічне обслуговування інших компонентів комплексу.

Зауважимо, Рраніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість розгортання нових систем ППО SAMP/T на території України вже з 2026 року.

Нагадаємо, Макрон хоче відновити контакт з Путіним. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про потребу захищати інтереси Європи на переговорах. Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі.

Також Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».