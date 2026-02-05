Головна Країна Політика
США випробовують в Україні таємну систему ППО: як це вплине на перебіг війни

США випробовують в Україні таємну систему ППО: як це вплине на перебіг війни
Пара платформи MADIS на базі Joint Light Tactical Vehicle. Машини Інтегрованої системи протиповітряної оборони морської піхоти США (MADIS). Корпус морської піхоти США

Комплекс Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH) є однією з модифікацій зенітного ракетного комплексу Tempest

США випробовують в Україні новий високомобільний спосіб захисту від дронів - систему Denied Area Sprinter-Hellfire. Це одна з модифікацій зенітного ракетного комплексу Tempest. Цю систему вперше представили на ринку озброєнь восени минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The War Zone.

У корпусі морської піхоти США повідомили, що планують укласти контракт з єдиним постачальником на нову мобільну систему боротьби з безпілотниками AGM-114 Hellfire - з оборонним підрядником V2X.

Це та сама фірма, яка розробила Tempest – високомобільний повнопривідний автомобіль з пусковими установками для ракет Longbow Hellfire з радіолокаційним наведенням, оптимізований для збиття безпілотних повітряних загроз. Два автомобілі Tempest вже перебувають на дійсній службі в Україні, вони з'явилися на початку цього місяця.

Згідно з контрактом, морська піхота США планує придбати щонайменше 50 комплексів DASH. Як очікується, перші дві системи мають бути поставлені до 30 травня поточного року, а решта 48 - не пізніше грудня.

«Система DASH задовольняє критичну потребу у виявленні, ідентифікації, відстеженні та знищенні малих БПЛА у високомобільному, міцному форм-факторі, який допоможе захистити морських піхотинців», – йдеться в повідомленні корпусу морської піхоти США.

Повідомляється, що комплекс оснащуватимуть ракетами AGM-114 Hellfire, однак точна конфігурація і технічні характеристики наразі офіційно не розкриваються.

Нагадаємо, Україна та США домовилися прискорити постачання ракет для Patriot. Представники Raytheon підтвердили готовність пришвидшити постачання ракет для систем Patriot. Це буде здійснюватися як через прямі контракти, так і за міжнародними механізмами підтримки.

Як повідомлялося, Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams.

 

