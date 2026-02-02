Головна Світ Політика
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Макрон не хоче, щоб Європу «обійшли» на переговорах
фото: Reuters

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про потребу захищати інтереси Європи на переговорах

Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро виданню Libération.

Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».

Він додав, що європейські держави мають підтримувати контакт з Росією, аби питання, які стосуються Європи, не вирішувалися без її участі. «Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими союзниками України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому».

До слова, останній прямий контакт між Еммануелем Макроном і диктатором Путіним відбувся на початку 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді французький президент відвідав Москву з метою дипломатичної деескалації та спроби зберегти переговорний формат між Заходом і Кремлем.

Під час тієї зустрічі сторони обговорювали можливі механізми зниження напруги навколо України, однак домовленостей, які могли б змінити подальший розвиток подій, досягнуто не було. Менш ніж за тиждень після візиту Росія розпочала повномасштабні бойові дії.

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в найближчі тижні планує відновити контакти з російським диктатором  Путіним.

Нагадаємо, що делегації України, Росії та США продовжать тристоронні переговори в Абу-Дабі на тлі погіршення економічної ситуації в Росії. Причиною зміни риторики Москви стала «нова економічна реальність» і загроза колапсу бюджету через падіння доходів від експорту енергоносіїв, санкційний тиск та удари по нафтопереробній інфраструктурі.

Теги: Франція Еммануель Макрон путін

