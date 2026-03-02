Головна Країна Політика
Аудит втрат на фронті: Федоров зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Федоров: Запускаємо базовий мінімум забезпечення бригад дронами
фото: mykhailofedorov/Facebook

Міністр оборони: Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що минулого тижня кілька днів працював на фронті – на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках. Мета – синхронізувати рішення для посилення оборони й системно підготуватися до весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова у Telegram.

Федоров назвав ключові пріоритети:

  • посилення тактичної та оперативної глибини;
  • масштабування дронів і перехоплювачів;
  • захист логістики та критичних маршрутів;
  • доукомплектування бригад;
  • розгортання додаткових груп ППО;
  • розвиток РЕБ і радарного поля;
  • розбудова фортифікацій.

Зокрема, міністр оборони зауважив, що за дорученням президента вже йде робота над конкретними рішеннями:

  1. Запуск базового мінімуму забезпечення бригад дронами. «Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА – додатково до державних поставок, «єБалів» та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами», – пояснив міністр.
  2. Аудит втрат. «Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», – додав Федоров.
  3. Зміна підходу до формування потреби. «Найближчим часом переходимо від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без «зоопарку» неефективних рішень. Наша мета – щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах», – пояснив міністр.
  4. Цільові показники забезпечення дронами на рік. «Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті», – йдеться у повідомленні.
  5. Масштабування НРК. «Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета – переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу», – додав Федоров.
  6. Альтернатива мавікам. «Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті», – наголосив міністр.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни.

До слова, Федоров зауважив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

