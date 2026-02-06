Головна Країна Події в Україні
Канада передасть Україні ракети для ППО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Міноборони

ППО, дрони та підземне навчання: результати зустрічі Михайла Федорова з Міністром оборони Канади

Канада офіційно розпочала процес передачі Україні партії ракет AIM класу «повітря – повітря», призначених для зміцнення протиповітряної оборони та ефективної протидії крилатим ракетам. Про це стало відомо за результатами зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з його канадським колегою Девідом Макгінті 6 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Сторони обговорили не лише негайні поставки озброєння, а й стратегічну трансформацію української оборонної промисловості та системи підготовки військ.

«Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року. Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами», – повідомили в Міноборони.

Важливим пунктом переговорів стала модернізація підготовки особового складу.

«Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки», – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів черговий щоденний селектор, за підсумками якого жорстко розкритикував ефективність Повітряних сил у боротьбі з дронами-камікадзе в окремих регіонах. Крім того, глава держави доручив впровадити цифрові інструменти для моніторингу потреб мешканців понад 1200 київських будинків, які досі залишаються без опалення.

